陸媒《環球時報》18日報導， 美國常駐聯合國代表湯瑪斯─格林菲德當地時間16日在美國眾議院外交委員會聽證會表示：「北京正在提倡使用專制手段實現多邊主義」，她正努力監督並控制中國對聯合國的「惡意影響」。對此，大陸國際問題研究專家反駁，指中國在聯合國內的影響力，是根據當前國際規則運作的結果，美國的反對只能更加說明其真正目的，那就是用一切理由打壓中國獲得更多國際空間。

美國之音報導，湯瑪斯─格林菲德在聽證會說：「中國長年在聯合國以挑釁、脅迫方式運作，威脅他國，例如若有國家不聽話，就拿疫苗作為要脅；在台灣議題上，由於海地與台灣有正式邦交關係，中國就對海地施以龐大壓力」。她稱，中國採取的行動包括利用其在中國人負責的3個聯合國組織的影響力，向別國施加壓力。

此外，她還聲稱，維吾爾人正在遭受「種族滅絕」。在病毒溯源方面，拜登政府支持對這次疫情起源進行「強有力和透明的」調查。

《環球時報》報導，中國社會科學院世界經濟與政治研究所研究員李東燕指出，中國對聯合國和國際多邊組織的積極貢獻有目共睹。美國把中國定義為戰略競爭對手，現在更炒作說「中國破壞聯合國多邊機制」，並妄圖在聯合國拉「小圈子」對抗中國，這才是對國際多邊主義的真實傷害。這種做法將分裂聯合國，也會對聯合國內國際合作造成影響。

上海社會科學院國際問題研究所副所長李開盛認為，拜登上台執政後，美國重新重視其在聯合國等國際組織中的影響力，同時也在這個面向上開啟對華競爭戰略的升級。「從權力到意識形態，美國對中國的戰略競爭對手定位更加綜合；從貿易產業到科技，美國與中國進行的戰略競爭內容更加全面；從自己到盟友到國際組織，美國組建對華戰略競爭的陣線更加廣泛。」

李開盛指出，目前中美共同參與的全球性國際組織中，總體上還是美國的影響力更大。不過，在關鍵的涉華議題上，中國已能集合起足夠阻止美國的力量。美國試圖利用聯合國平台在疫情溯源和人權問題上對中國發起調查，不大可能在聯合國通過。其影響將主要停留在輿論層面，不過這也是美國的首要目的，即在全球抹黑中國形象與制度，離間中國同其他國家關係。

李開盛表示，在聯合國等國際組織中反擊美國的攻擊，需要同時有硬實力和軟實力的支持，在這條路上，中國依然任重道遠。