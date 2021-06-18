新北市復興商工藉由線上教學落實學習與創作，將所學成果呈現於線上藝廊。（復興商工提供）

美術科學生油畫創作作品（創作學生黃立婷、侯盛鈞、張伊婷）。（復興商工提供）

廣告設計科遊戲動畫組創作作品-逃疫。（復興商工提供）

新北市復興商工以美術、設計聞名，在疫情嚴峻下，師生對於專業的追求並沒有停止；「停課不停學」高一及高二學生藉由線上教學落實學習與創作，將所學成果呈現於線上藝廊。校長王志誠表示，復興商工在疫情期間始終以嚴謹態度面對，老師用各種方式努力克服疫情帶來的不便，教導學生各項專業技能，高一高二學生也能聽從老師的督導，落實正常學習與製作，讓成長不因疫情而停擺。

其中，廣告設計科「遊戲動畫組」綜合運用所有術科平時累積的能力，從設計遊戲主題、規劃整體形象、角色塑造描繪、介面設計、3D軟體學習、影音特效...等技能，呈現畫面整體風格及氣質，透過遊戲設計所需要的形式，展示出多款嶄新面貌的遊戲提案。

由陳子凜、羅亞玟、林若璇、涂議今、廖可瑈、劉喬安、潘薇心、蔣心瑜、蕭于雅、徐若林同學所創作的「密室逃脫戰鬥RPG ： 逃疫」，為一款關於疫情的射擊遊戲，解謎、破案的過程中帶入防疫相關訊息，透過遊戲形式提供樂趣並傳達防疫的知識。

美術科同學發揮繪畫專長，以「自己」為主題，利用人馬行空的想法，用油畫技法表現出自我的人像風格。美工科「產品工藝組-未來飾」由徐穎楨、吳姵辰、林庭佑、陳佳柔、陳嬿伃、蕭圓明、納孺以紹同學一起製作，以日常生活中廢棄的科技產品為創作素材，包含黃銅、紅銅、電鍍、電路板等，結合學生的創意及想法，融入未來感元素，使其兼具美感與環保概念，延續廢棄物的生命，展現出不同的飾品新風貌。

線上藝廊展出內容包含廣設科、美工科、美術科高二各班不同專業領域的優良作品，另有廣告設計科二年級及美工科一年級課堂作業學習成果展，展期從2021年6月17日於復興商工網站開放參觀，內容豐富精采，邀請大家在疫情期間上網欣賞，讓視野與心靈來場藝術設計的饗宴，一起感受復興學子的學習能量。另歡迎對美工科、廣告設計科、美術科、資料處理科、室內設計科有興趣之國中學子，一起加入復興商工的行列。「復興商工-疫情創作不停」線上藝廊連結：http：／／www.fhvs.ntpc.edu.tw／