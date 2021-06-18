鴻海創辦人郭台銘有意捐贈500萬劑德國直送BNT疫苗，關於申請專案進口一事，他今(18日)在臉書發表8點聲明，表示在端午連假結束後，又有消息傳來民進黨不同派系間有不同的意見，更提到自己希望能會見蔡英文總統。對此，藥師林士峰隨即在臉書發文指出，希望購買疫苗能一切順利，也從郭董的話中看出三件事。

郭台銘的聲明內容提及，為憂心台灣疫情肆虐，人命關天，從5月23日起，就經由各種方式，希望與政府洽談，突破限制，購買疫苗捐贈與政府，在6月1日依主管機關要求送件後，遲遲未獲得主管機關正式回覆，又於6月10日行文給衞福部陳部長，2天後取得部分進展，讓他們有些許振奮，能在6月13日和主管機關開會，晚間又接獲陳部長來電，表達會協助本案；他說，「可惜的是在端午連假結束後，又有消息傳來民進黨不同派系間有不同的意見，巧合的是又有媒體出現無法查證訊息來源的不實報導，各種看不見的力量開始對本案產生技術性的拖延」。

郭台銘也喊話，希望能會見蔡英文總統，希望當面報告、取得您的同意、或是拒絕，這樣才不會讓國人誤以為永齢基金會已經取得政府的真正承諾、及具體的政府公權力的協助處理相關問題，沒有您的明確裁示、疫苗的採購永遠不能真正的開始。

對於郭台銘聲明，林士峰在臉書提到，謝謝郭台銘董事長以蒼生為重的善舉，也希望購買疫苗能一切順利，他也從郭董的話中看出三件事，分別是第一，「郭董購買疫苗有各種看不見的力量在技術性拖延，連民進黨內部不同派系也對郭董買疫苗有不同的意見」；第二，「請同意郭董採購上海復星代理的BNT疫苗」。最後，林士峰指出，第三點就是「請蔡英文總統明示授權與否，不要讓國人妄自猜測。」

關於郭台銘發表的聲明，總統府發言人張惇涵已表示，蔡總統始終樂意與郭董事長見面會談，對於郭董事長的提議，也會進行後續安排。