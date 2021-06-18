美國有線電視新聞網(CNN)報導，隨著美國推動疫苗接種運動，各種關於疫苗的都市傳說也隨之而起；其中，最為人知的便是長輩們在社群媒體上瘋傳疫苗會損害生育能力，而讓人興致缺缺。不過，根據最新研究文獻，證實接受第一劑或第二劑輝瑞或莫德納疫苗的男性，精蟲數量與質量並沒有下降；反而是新冠病毒恐對男性生殖能力產生負面影響。

※mRNA疫苗不引發蟲蟲危機

這項研究已公布在2021年6月的「美國醫學會期刊網路開放版」。研究徵集45名年齡介於25至31歲的男性志願者。所有參與者展開實驗前須進行篩檢，確保自己沒有「蟲蟲危機」。參與者在第一次注射mRNA前接受精蟲檢驗，第二次接種後的70天再次採集樣本，並檢查其中的精蟲體積、濃度、活力與數量。

研究作者之一的邁阿密大學拉瑪薩密（Ranjith Ramasamy）博士表示，在接受2劑mRNA疫苗接種後，健康男性並沒有出現任何精子的變化；不過，這項實驗並沒有測試嬌生疫苗或AZ疫苗，這兩種為腺病毒載體。未來會對其他年齡層進行大規模實驗，以驗證這次實驗取得的結論。

芝加哥人類生殖研究所聯合醫學主任柯恩(David Cohen)表示，這項研究證實疫苗接種對精蟲影響的風險相當低；英國雪菲爾大學（University of Sheffield）教授佩希(Allan Pacey)也認為，這意味著即使完成兩劑mRNA疫苗注射的人也不會顯著降低精子質量。擔心疫苗有損男性雄風的人可以放心施打。

※新冠病毒恐影響精子

事實上，疫苗不影響精子，反而是病毒會影響男性雄風。根據2021年1月發表的小型研究，指出新型冠狀病毒恐對男性生殖道帶來危害。相較於沒有感染新冠肺炎的男性，該研究發現罹患疫情的男性精子細胞發言與氧化明顯增加，精子濃度、活力與外型也因病毒產生負面影響。

甚至，對精子產生的負面影響，會隨著病症的嚴重程度而加深。佩希認為，這並非甚麼新鮮看法。由於引發新冠肺炎的SARS-CoV-2病毒中的ACE2受體，在男性睪丸裡也找的到，而ACE2受體就是侵入肺組織的受體。

佩希總結十多項針對此一議題進行的研究，得到結論是「冠狀病毒對能對男性生殖能力產生輕微與暫時的影響」。不過，用於治療新冠肺炎、發燒、肥胖等藥物也會影響精蟲的數量與質量，故仍需要更多的研究來驗證的確是病毒的影響。

甚至，像茲卡病毒、伊波拉病毒可以在感染者的睪丸停留很長一段時間，即使男性康復很久後依舊存在。換言之，必須對男性展開長期研究，以了解這樣問題是否也存在新冠病毒之上。