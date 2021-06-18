美國總統拜登9日簽署新行政令，旨在保護美國人敏感數據，新規或將使部分中國APP採取更嚴格的個人資料保護措施，以求繼續留在美國市場。

路透引述消息人士透露，美國商務部可能對中國APP企業發出傳票，以取得部分中國軟體的資料，並與關軟體商就其在美國的使用條件進行談判，甚至恐將禁止部分應用程序，以防止中國和俄羅斯等外國對手獲得大量的個人和專有商業資料。

拜登簽署的行政令取代美國前總統川普於2020年對騰訊控股的微信和字節跳動的TikTok等中國流行APP祭出的禁令，美國法院已停止先前禁令。消息人士指出，商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）將決定哪些中資軟體商將面對有關審查以及審查條件。

消息指出，美國官員認同川普於TikTok禁令中提到的許多擔憂，其中，美國尤其擔心中國可能追蹤美國政府僱員的位置，建立個人資料檔案以進行脅迫，並進行企業間諜活動。