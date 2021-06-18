衛福部食藥署今天公布，陰道滴蟲感染用藥「得利根糖衣錠」，有一批、約9萬顆藥顏色異常，雖初判不影響藥效，但仍要求廠商於7月9日前回收。
福元化學製藥生產的「得利根糖衣錠」，主成份為甲硝唑，主要用於治療陰道滴蟲感染所引起的陰道炎、白帶、阿米巴痢疾、阿米巴肝膿腫等感染疾病。
食藥署藥品組科長洪國登今天接受媒體電話聯訪表示，因收到一家小型醫院反映「得利根」有1批號「TRC902」，開瓶後藥品顏色較深，表面也較粗糙，因此要求廠商啟動回收，並於7月9日前回收完畢。
洪國登說，出現問題的藥物批號數量約9萬顆，且此款藥物市占率僅約1%，初判回收對民眾用藥不會有太大影響。
洪國登也提到，目前初判可能是在藥品製程中，外層裹上糖衣的作業不完美造成，但初估不太會影響藥效，但詳細原因，將要求廠商於7月9日繳交調查報告。
洪國登說，民眾若持有此批號的「得利根」，可到醫療院所或藥局換藥，若對用藥有疑慮應儘速回診與醫師討論，勿自行停藥。（編輯：陳政偉）1100618
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