頂著攝氏37度高溫，郵政員工親赴行政院前抗議！台灣郵政產業工會18日表示，疫情以來郵政人員從運送防疫物資、協助發放三倍劵到現在發紓困金無役不與，至今已經有13人確診，成為染疫人數最多的交通運輸業。政府卻無法保護郵政同仁，要普篩沒普篩，疫苗接種順序更只是第7類。「防疫國家隊被用過即丟，蔡政府聽到了嗎？」

工會指出，郵局公司化之後根本不能自主，遇到事情互相踢皮球、面面相覷；很多公司都會幫自己的員工爭取快篩、疫苗，郵局卻樣樣缺乏，基層員工沒想到堅守崗位卻被當作可以予取予求。工會已經不能再忍，今日向政府提出三項訴求：第一，補齊第一線人手與裝備；第二，強化防疫作為，包括建議自主停業與隔離指引、提供同仁普篩；第三，將郵政人員疫苗施打順序從第7類提前到第3類。

台灣郵政產業工會理事長廖迺辰表示，郵政員工接二連三染疫，交通部卻遲至指揮中心於6月9日增列疫苗公費接種第7類對象，才被動提報相關產業52.6萬人；罔顧郵政人員不論投遞或儲匯工作都需與大量不特定對象面對面接觸的高風險。現在政府跟事業單位只想用一枚獎章及首日封打發，叫郵政人員情何以堪！

工會副理事長黃柏維表示，目前許多防疫壓力都由郵局承擔，從初期配送酒精、口罩等重要防疫物資，協助發售三倍券，以及開放領取孩童家庭防疫補助款，郵政員工事情多到做不完；此外投遞廣告DM、代收貨款郵件等事務，郵局也要繼續承擔，罔顧郵政員工一再呼籲希望降低同仁染疫風險及工作負擔。更扯的是，說要減少接觸、保持社交距離，但郵局卻是周六唯一營業的金融機構，中華郵政公司並表示「全台周六有多達4萬人會去郵局」，還推給金管局，結果被金管局打臉。黃柏維不滿表示：「郵局周六不開門，民眾會來嗎？根本是倒果為因！」

黃柏維痛批，郵局事情多、做不完，公司就不敢放鬆任何人力；比方說某個郵局有1人確診，公司就最保守的方式去抓匡列人數，最後僅匡列5個人，原因是怕影響人力，卻不管這樣的做法是否會造成防疫破口。最近又開始發兒童家庭照護紓困金匯票，許多民眾來郵局，有的臨櫃提款忘了密碼，有的沒帶存摺或印章，增加作業時間，反而是另一種群聚。郵局員工工作時間加長、接觸民眾變多，中華郵政只想用最少人力做最多事情，永遠是用公文防疫，只出一張嘴卻沒有任何實質作為。