清水區黃姓女童姊妹花4人，拿出壓歲錢買防疫品送給警察。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

清水區黃姓女童姊妹花4人，拿出壓歲錢買防疫品送給警察。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

防疫期間警察辛苦協助中央政策，各界慰勞物資紛紛湧入，台中市清水區4名女童姊妹花拿出壓歲錢購買防疫用品，16日結伴親自送至大秀派出所說「這些要送給你們」，讓所內員警又驚又喜，直呼很感動！

疫情期間，警察人員堅守第一線崗位，積極投入各項防疫工作，協助執行取締未戴口罩、室內外違規群聚、各公共場所查禁等勤務。警察辛勞執勤不僅民眾有目共睹，連就小朋友也能感受到。

在清水區就讀國小及幼稚園的黃姓4姐妹們，為了感謝警察人員疫情期間的辛勞，特地向媽媽提出要用壓歲錢購買70個口罩支架及口罩繩掛鉤防護裝備送至轄區大秀派出所，向員警表示，「警察很辛苦都在幫我們，所以呢想送你們一些防護裝備。」

黃姓女童母親說，小朋友因為常常在新聞上看到警察為了防疫辛苦的工作，知道要做好自身防護避免不必要接觸，才不會讓警察更辛苦；更提議要以壓歲錢購買防護裝備送給警察，感謝他們的辛勞。

在場員警聽到女童以壓歲錢捐贈防疫物資給，心中感動萬分，直呼辛苦是值得的，也立即配戴女童們送的防護裝備，誇讚真的是「口罩神器」，讓長時間掛著口罩的耳朵不再有勒痕及疼痛感。

大秀派出所所長何易軒表示，感謝黃姓小姊妹們捐贈防疫物資，讓員警長時間配戴口罩能更加舒適，並呼籲民眾在疫情嚴峻期間能全力配合政府各項防疫政策，絕對不可鬆懈，做個人防護，共同維護好自己及家人的安全。