台東市1家早餐店17日凌晨遭到2竊賊光顧，分別偷走廢油和豆干。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市1家早餐店17日凌晨遭到2竊賊光顧，分別偷走廢油和豆干。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市中華路1家早餐店17日凌晨竟分別被2名小偷光顧，偷走廢油和豆干；張姓業者大嘆，疫情緊張，大家都日子不好過，店裡有提供愛心免費早餐，有需要都可取用，竊賊以不告知直接偷走的行為，實在太過分了。

監視器畫面顯示，17日凌晨12點7分左右，1名身著背心短褲的男子，走到騎樓底下將兩桶回收廢油直接提走，其中有1桶是空桶，他也不放過，直接走進一旁小路離開。

同日凌晨1點許，1位戴帽子的男子經過店門時，眼尖發現門口桌上有食物和韭菜，探頭之後，沒拿走最大包顯眼的韭菜，而把目標放在旁邊的豆干，他直接拎走後，以一副輕鬆姿態離開。

早餐店業者17日早上開門準備營業時，發現廢油、團購豆干都不見了，以為是同一人所為，調閱監視器一看，才發現竟然有2位竊賊，相隔1個多小時相繼至店裡偷東西，讓她怒不可遏。

業者說，豆干是由幾家業者一起合買，再分裝營業使用，雖然損失不算太大，但心情還是受到影響，至於廢油，則推測是因最近油價格漲了不少，一桶回收油都可以賣到250元，才會成為竊賊覬覦的物品。

據了解，由於早餐店業者事後將遭竊一事貼上臉書，想提醒民眾多留意，也因此其中1名偷油的男子事後返回店內道歉，業者不予追究。業者說，店內平常有提供愛心早餐，若沒收入或是生活艱困的民眾，都可以到店裡免費吃早餐，只希望別再遭竊。