證交所最新發布，為為穩定市場價格，避免收盤前股價瞬間波動，提升資本市場品質，普通交易之瞬間價格穩定措施（盤中個股冷卻機制），將由目前的到13時20分，延長5分鍾、至13時25分，並自6月28日起實施。

立法院紓困預算挑燈夜戰13小時後 今力拚三讀
不用看貨櫃臉色 散裝航運一掛都漲停
#盤中 #冷卻機 #延長 #實施 #瞬間