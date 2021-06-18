盤中冷卻機制延長至13：25 自6／28起實施 11:402021/06/18 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所最新發布，為為穩定市場價格，避免收盤前股價瞬間波動，提升資本市場品質，普通交易之瞬間價格穩定措施（盤中個股冷卻機制），將由目前的到13時20分，延長5分鍾、至13時25分，並自6月28日起實施。 立法院紓困預算挑燈夜戰13小時後 今力拚三讀 不用看貨櫃臉色 散裝航運一掛都漲停 #盤中 #冷卻機 #延長 #實施 #瞬間 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 簡訊實聯制補貼電信商 砍5億 04:102021/06/18 政治要聞 AZ疫苗開打猝死頻傳！ 網路熱門關鍵字「長者、打完、死亡」 09:392021/06/18 生活 豆花妹素顏挑戰高空溜索 嚇到崩潰創收視新高 11:562021/06/18 娛樂 身體是誠實的 蠻牛不打溫網、奧運 04:102021/06/18 運動天地 長榮「被抓去關10天」 散戶注意：這檔要噴了 05:312021/06/18 財經 《類股》人氣火熱擋不住 航運股14檔飆漲停 11:092021/06/18 財經 鄭文燦加場打疫苗 里長怨吃不消 04:102021/06/18 地方新聞 安心上工放寬滿15歲 外籍也可以 04:102021/06/18 地方新聞 《半導體》新產能添動能 華東放量勁揚 10:352021/06/18 財經 當代繪畫獎總獎金200萬 04:102021/06/18 生活新聞 防疫不鬆懈 三級警戒擬延長 04:102021/06/18 財經要聞 財經熱門新聞 長榮「被抓去關10天」 散戶注意：這檔要噴了 - 財經 政院授權購買BNT疫苗 台積電證實：正在努力中 - 財經 矽晶圓 明後年恐大缺貨 - 財經要聞 - 工商時報 郭台銘提8點聲明 盼會見蔡英文總統：公開授權買疫苗 - 財經 長榮、陽明、萬海有多強？謝金河曝三雄幹掉這家陸企 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。