長者打疫苗後身亡事件頻傳，以致施打意願下降，新北市長侯友宜表示，目前新北總體施打率約至5成2，一度降到4成7，還是希望長者能夠踴躍施打，是否會再度下修施打年齡，侯友宜說，施打順序都是按照疫苗量能分配，82歲以後，接下來就是81、80、79歲，只要疫苗夠，新北市一定馬上打。

新北市85歲以上不在籍長者疫苗18日開打，侯友宜說，這一類長者大概有3000人，新北分了76個地方施打，動線、秩序非常良好。

侯友宜說，這3天總體施打率約5成2，施打意願有受到一點點影響，昨天一度降到47％，但還是希望長者能夠踴躍出來施打，讓身體得到更多保護。

施打率降是否會下修施打年齡，侯友宜說，目前疫苗配發非常有限，除長者，也有一到三類還沒有施打，長照機關同樣要打，目前量是以長者施打率六成左右分配，年齡仍以82歲以上為主，方向沒有改變。

有新北較年輕長者等不及想到北市施打，侯友宜說，從82歲下來就是81、80，這樣的順序都不會亂，新北市疫苗一定會從年齡往下打，所以不管是80歲、79歲，只要疫苗夠，新北市一定馬上施打，所以大家也不用急，也不需要跨縣市去哪裡施打，大家減少移動、減少風險的感染，能夠就近施打是最方便。