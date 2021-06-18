40多歲簡姓男子今年初行經台北市信義區松壽路某座天橋，發現1名女子酒醉倒在樓梯上，竟獸性大發，把女子拖到天橋下方，不只掀裙脫下內褲，還把頭埋進女子胸部舔吸，並指侵得逞。女子驚醒後報警求救，台北地檢署偵結，依趁機猥褻罪起訴簡男。

檢警調查，簡男1月3日清晨3點半發現被害女子後，多次上下天橋樓梯，並開啟手機閃光燈照著女子觀察，確認女子已經昏睡，就把她拖下樓梯，在天橋下方隱密處掀開女子裙子，把頭埋進胸部親吻，同時把手插進女子下體。

女子感覺下體不適驚醒，發現有人在侵犯他，嚇得掙扎爬上天橋樓梯求救，簡男這才放棄逃跑。警方獲報後，調閱監視器畫面循線逮捕簡男並移送法辦，北檢認定他涉嫌趁機猥褻，依法起訴。

而女子到醫院驗傷時，還被驗出涉嫌施用安非他命，檢警這才知道她是因酒、毒混用而昏迷，無力抵抗，檢察官已另分毒品案偵辦。

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