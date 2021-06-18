英國鞋類和服飾配件品牌Dr.Martens(馬汀)表示，儘管新冠病毒期間多次的關閉店面，該公司仍表現了韌性，上一財年營收成長15%。

然而以厚厚的鞋子和黃色縫線著稱的馬汀鞋，公司股價在周四大跌9%。

該公司今年1月以3.7英鎊的價格在英股上市，股票一直表現強勁，周三收盤價為4.95英鎊，市值達50億英鎊。

在截至3月底的財年中，Dr. Martens賣了1270萬雙的Docs或DMs鞋子，多於前一財年的1110萬雙。

Dr.Martens公布上一財年核心獲利(EBITDA；稅前息前折舊前攤銷前利潤)增加22%，來到2.24億英鎊；營收為7.73億英鎊；電子商務營收成長73%，減輕了新冠相關的關店衝擊。該集團在全球有135家門市。

該公司表示，上一財年的銷售金額符合於預期，隨著疫情影響減弱，該公司本財年營收將維持10%成長目標。至於2022-23年的下一財年，集團預期有15%左右的營收成長。

該公司的目標為將電子商務的銷售，從上一財年占總銷售金額的30%提高到40%。公司也預計本財年開始派息。