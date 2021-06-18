電池模組廠-順達(3211)非IT電池模組佈局有成，歐洲家用儲能系統於4月開始出貨，電動自行車車款亦增加，順達預估，今年非IT產品佔比可望達5%到10%，公司目標是2023年非IT產品有機會佔比達15%到20%，儘管第2季營運受到系統端缺料影響，但順達認為，第3季為傳統旺季，業績可望比第2季好。

順達主要產品為NB及平板電腦電池組，約佔公司營收90%，由於IT產業競爭激烈，近幾年公司亦努力往非IT產品佈局，包括：電動摩托車/電動自行車的動能電池、儲能相關的伺服器不斷電系統、BBU等，以及居家儲能系統等。

就非IT兩大產品來看，順達動能電池產品以電動自行車為主，產品偏重在300瓦、500瓦到2K瓦，合作廠商有歐洲、美系及大陸客戶，亦有與終端品牌廠合作，目前電動自行車已有不少新車款出貨中；儲能方面則分為兩部分，一是伺服器的BBU及UPS，產品從150瓦到3000多瓦，客戶為美系客戶，現已在出貨，至於技術門檻要求較高的居家型儲能電池系統(包括：防水、BMS等)，公司與歐洲客戶合作開發兩年多，已於今年4月開始出貨，為儲能產品業績添動能。

隨著動能電池及儲能新產品出貨放量，順達預估，今年非IT產品佔比可望達5%到10%，公司目標是2023年產品有機會佔比達15%到20%。

順達今年前5月合併營收為86.01億元，年成長28.71%，受到系統端缺料干擾，順達預估，第2季與第1季相近，隨著旺季來臨，順達預估，今年第3季會比第2季好。

順達將於7月1日召開股東會，順達規劃在公司旁邊場地搭建帳篷，座位安排也會保持社交距離，以降低疫情群聚風險。