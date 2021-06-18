氣候逐漸好轉、開工率回升，大陸南部地區水泥需求量可望增加，將帶動大陸6月水泥發貨量持續攀升。台泥(1101)、亞泥(1102)營運動能可望轉強，不過今日空方占上風，股價皆壓低整理，嘉泥(1103)、環泥(1104)及信大(1109)等紛紛下跌，水泥指數下跌約0.7%左右。

大陸華南及華中地區4、5月受到續強降雨天氣影響，水泥市場需求降低，價量微幅衰退。6月起隨著天氣好轉，原本遞延的工程開始加緊趕工，開工率明顯上揚，帶動水泥發貨量持續攀升。台泥在兩廣和西南地區、亞泥主要據點在四川、湖北、江西、黃崗、武漢，預期6月營運將重啟成長。

大陸刺激內需積極推動基建，水泥場需求穩定成長，加上下半年進入水泥傳統旺季，大陸當局減碳等政策的嚴格執行，水泥市場供給面佳，法人預期，第3季水泥價格可望漸漸回升，對西進水泥業者的營運來說有加分的效果。

台灣指數公司中小型代表300報酬指數，嘉泥被納入，盤中股價壓在平盤下方整理。嘉泥除了水泥本業外，也積極布局旅宿業，在日本沖繩，除了有國際通飯店260間房，還有豐崎溫泉飯店373間房，預計將在2024年完工。目前隨著歐美日等陸續開打疫苗，疫情降溫後，飯店事業將由谷底回升。