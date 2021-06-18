MEMS(微機電)麥克風廠鈺太(6679)挾NB市場持續樂觀，且新應用領域也陸續開花結果下，營運動能強勁，今股價開高震盪走高，不僅站上400元大關，股價更一度衝上410元，創歷史新高。

鈺太受惠全球NB市場持續穩定成長下，6月營收可望更勝5月，且第二季營收優於第一季、第三季再優於第二季，另外，鈺太明年營收成長動能有機會維持強勁，主要是預期新應用開始滲透，包括有手機、穿戴、車載、跑步機等，鈺太目前持續支援車用客戶，但比重不高，手機部分則有天線使用DMIC。

半導體產能緊張，鈺太第一季已達整體MEMS(微機電)麥克風出貨的70%，預計後續將持續成長，其中90%的DMIC(數位麥克風)應用為筆電，非筆電新應用因缺貨關係，故會調整朝向高毛利率、品牌客戶出貨，鈺太DMIC一年2億多顆出貨，今年鈺太出貨NB的MEMS麥克風在量以及ASP都是提升的。

筆電市場今年持續樂觀，將會相較去年成長，MIC預估，筆電市場規模將從2020年2億台成長到2021年2.4億台，年成長19.2%，其中ChromeBook筆電市場規模4000萬台，電競筆電則有1600萬台以上規模，受惠筆電市場持續樂觀，鈺太營運動能無虞。

晶圓產能緊張下，鈺太第二季需求仍遠大於供給，鈺太整體產能可支援NB目標50%市佔，Chromebook佔比高來到60~70%，鈺太隨著晶圓產能持續增加，去年營收每月成長約500萬元，今年每月將成長將更多且毛利率會維持住，現在仍沒看到over booking(重複下單)的現象。