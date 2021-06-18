新北市三峽火葬場今年6月1日至15日火化數，較去年同期暴增了436件，新北市長侯友宜18日表示，三峽火葬場火化數確實每天增加約2成，除了新冠肺炎外，是否有其他相關因素，還會深入了解。

侯友宜說，據他了解，三峽火葬場一般時間每天火化約50具大體，那這段時間平均是大概63具，一天大概增加13具左右，所以這個月累計起來增加4百多具，比平常高很多。

侯友宜說，目前正處肺炎期間，這個量是不是有其他相關的因素，要就個案做深入了解。