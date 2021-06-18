工務局指出，新營區長榮路已完成路平。（台南市工務局提供／曹婷婷台南傳真）

日前臉書社團發布「台南爛路排行榜」，選出第一名南門路、第二名安和路一段等20條「爛路」，網友更毫不留情批評「爛路比平地多」，但也有網友持平說，「安平路、府前路都很平」、「台南比台北好多了」。台南市工務局表示，被點名的南區明興路及新營區長榮路皆完成路平刨鋪；另有7段道路今年預定改善路面，5段道路因水利單位正辦理雨水、汙水下水道工程，另還有7段道路將依年度預算額度，辦理路面改善，希望能打造平坦舒適行車環境及安全。

工務局說明，有關今年預定辦理路面改善的路段有中西區南區南門路、安南區安和路一段、海佃路一段、中西區民生路一段、仁德區民安路、南區清水路及善化區目加溜灣大道等；另，安南區台江大道、仁德區中正路、永康區正南三路、安南區海佃路二段及南區東區之大同路二段等，目前水利單位正辦理雨水、污水下水道工程。

此外，東區崇德路、裕農路、長榮路二段、北區成功路、和緯路四段、永康區南台街、高速一街等，工務局將會依據年度預算額度辦理路面改善。

市政府用市府預算積極辦理外，並同時向行政院爭取前瞻計畫2.0補助經費加強辦理道路改善，也感謝市民、網友提供資訊，共同推動市政建設打造平坦舒適的行車環境及安全。