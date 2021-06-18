一名年輕女子今年一月間清晨因為喝醉，坐在台北市信義區的天橋上睡著，40多歲的簡姓男子經過，拿出手機開啟閃光燈功能，試探正妹是否清醒，發現女子意識不清後，竟起意撿屍，將人拖到天橋邊隱密處掀開衣裙，將頭埋進女子胸部親吻，並以手指性侵，正妹驚醒掙脫後，爬上樓梯呼救，警方趕到現場帶女子去驗傷採驗，並根據監視器畫面追查到簡男涉案，台北地檢署依趁機猥褻罪起訴簡男，但被害女子也被驗出的事發前施打毒品，將被依毒品案另行偵辦。

檢警調查，被害女子2021年1月3日清晨3點半左右，因喝酒意識不清，坐臥在信義區松壽路ATT 4 FUN旁的天橋階梯上昏睡，簡男經過時發現，刻意在多次上下天橋樓梯，趁機碰觸女子身體，還打開手機的手電筒照明功能，觀察測試女子是否清醒。

簡男發現正妹已醉到不省人事，竟趁凌晨人煙稀少，將她挪到天橋隱密處，掀開她的連身衣裙，將頭放在她的雙峰之間舔吸，甚至將手指插入下體指侵，女女痛得她從昏睡中驚醒，發現自己被性侵後，不斷掙扎呼救，但仍不敵簡男的身材優勢而失身，最後只能爬上天橋樓梯並呼救。

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警方趕到現場帶女子去驗傷採驗，並根據監視器畫面追查到簡男涉案，由檢察官依法提起公訴，但被害女子的尿液送驗，曾在事發前96小時內，施用二級毒品甲基安非他命等毒品，將被依毒品案另行偵辦。

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