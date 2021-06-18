新冠肺炎疫情延燒不斷，全台開放高齡長輩接種疫苗，不少民眾擔心有慢性病症是否須先停藥，對此敏盛醫院院長劉宜廉呼籲「勿停藥」，若停藥反而會影響原有疾病的抗體及發展，也有醫師提醒慢性病的長者可攜帶藥袋至接種站請現場醫護人員評估。

劉宜廉表示，敏盛團隊主力協助蘆竹區接種站服務，許多高齡長輩也會詢問是否該停藥，劉宜廉直言「無需停藥」，自主停藥反而會影響自己身體的反應，且過往在施打流感疫苗時也不會要求慢性病患停藥，若有質疑的民眾建議直接詢問醫師的建議，切勿自行決定停藥。

臺北榮民總醫院桃園分院腎臟科主任常逸平近期協助高齡長者接種疫苗服務，他提到開放長者施打疫苗後，有不少長者在打疫苗前，把平日慢性病用藥停藥，強調「這是不對的觀念」，因為目前對疫苗所得到的資訊，並沒有特別要把藥品停藥，且如果醫師沒有提醒限制喝水量，接種疫苗前可以喝下300至500cc水量，可以避免若出現發燒時，減少不適感，同時可以把平日用藥連同藥袋等帶到接種站，讓現場醫護人員評估。

桃園醫院感染控制室主任林宜君也說，若有骨質疏鬆病症的患者，且有施打骨質疏鬆症藥物，在注射疫苗前需要間隔一段時間，可以在接種前向醫師詢問，若平日有服用其他藥品，也把藥袋、藥單一起提供給醫師參考。