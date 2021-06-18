針對85歲以上長者開放施打AZ疫苗後，截至昨晚已有27人返家後猝死，雖然尚未證明與疫苗有因果關係，卻使民眾憂心不已。民眾黨立委賴香伶指出，《預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法》，今年2月修法更嚴格，若受害人不能積極證明醫學實證上與疫苗有關聯性，就會被判定與疫苗「無關」，她呼籲衛福部放寬該類讓「無法確定」類別從寬認定。

依據《預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法》，若受害者致死與疫苗接種之關聯性「相關」，給付金額為50萬至600萬元。若為「無法確定」給付金額為30萬至350萬元。但今年2月修法後，不能積極證明醫學實證上與疫苗有關聯性，會被判定與疫苗「無關」，無法獲得給付。

賴香伶表示，接種疫苗後不幸發生不良反應，決定是否能得到救濟的關鍵法令，是《預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法》，該法今年2月修法後，使得受害人不能積極證明醫學實證上有關聯性，變成「無關」，而不是「無法確定」，造成許多受害民眾因此無法獲得救濟，這樣的法規命令修正，恐造成民眾不敢施打疫苗，對儘速建立台灣的群體免疫有負面影響。

賴香伶呼籲，衛福部應鼓勵國民主動接種疫苗，民眾如果為了群體免疫貢獻接種疫苗，產生不良反應，國家可採認定屬於「特別犧牲」的受害關聯，不應該認定為「無關」，應要以「無法確定」的類別從寬救濟，這次特別預算追加審查時，她也對此提案，希望衛生福利部能儘速修法改善，別讓民眾打完疫苗受傷害後難以救濟。