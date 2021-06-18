防疫香包放入艾草、薄荷、紫蘇等七種藥材，可提升呼吸道的免疫力，也可依個人體質配合季節環境，選擇適合的香包種類。（院方提供／吳建輝彰化傳真）

國內新冠肺炎疫情嚴峻，各國援助疫苗抵台中央開放給民眾施打，但施打疫苗副作用大、猝死意外頻傳，影響長輩施打意願，員生醫院中醫部吳莉瑩主任表示，常見副作用包含疲倦、肌肉痛、畏寒等情形，面對這些疫苗注射症候群，注射後搭配合宜的中藥方，能有明顯緩解症狀的效果。

37歲吳小姐在注射疫苗後，左肩緊、口乾、注射部位疼痛，在使用中藥香包治療後，明顯得到緩解，搭配溫熱水大量排汗，就沒有明顯發燒、肌肉痠痛的情形；50歲的賴先生在接種疫苗後高燒不退，開始服用柴葛解肌湯、九味羌活湯、葛根湯等中樣，第2天恢復正常，身體也無其他不適。

員生醫院中醫部吳莉瑩主任表示，目前臨床上在接種疫苗後服用中藥，像桂枝湯、葛根湯、荊防敗毒散、九味羌活湯、麻杏甘石湯等都能明顯舒緩不適的症狀，而像是預防血栓也可使用丹參、川七或其他活血化瘀方藥，但強調每個人體質不同，還是必須找專業的中醫師討論，再開立處方。

中醫部林親怡主任也說，不管是注射疫苗，或者是確診者民眾，搭配中藥調理確實都能得到緩解，研究也正是能降低確診者重症率，甚至能改善肺部纖維化的情形，現在員生也提供患者或居隔對象視訊看診，也引進清冠一號，免費提供給縣內新冠肺炎確診患者使用。

林親怡強調，未來疫苗施打將更加普及，副作用發生也會更加普遍，民眾可找專業中醫師辯證論治開立處方，找到適合自己的中藥帖，及早調養自己的身體，好面對未來各種可能。