南韓女星李英愛演藝成績斐然，2003年更因主演夯劇《大長今》而在亞洲迅速走紅，被公認是南韓國民女神，更因她氣質澄澈清新，還得到「氧氣美女」稱號，李英愛婚後就將工作量降到最低，如今孩子大了點，近年才偶爾出現在螢光幕前，近日她帶著10歲大的龍鳳胎一起拍寫真，不僅凍齡模樣驚人，也罕見曝光孩子的模樣，引發熱議。

全盛時期紅遍全球的「南韓第一美女」李英愛，2009年與旅美韓僑鄭浩英結婚，2年後生下一對龍鳳胎，當時40歲的李英愛旋即將重心轉往家庭生活，幾乎停止演藝工作，專心照顧老公、孩子，偶爾才會出現在螢光幕前，對孩子們很是保護。

3年前她難得接受邀約，作客SBS綜藝節目《俘獲芳心》，帶著兒子承權、女兒承彬一起上節目，當時孩子們不過7歲，還怯生生地要媽媽李英愛牽著，個性調皮可愛，但在李英愛本月15號貼出的親子寫真照中，承權、承彬明顯長大了。

從李英愛在IG曝光的一系列親子照中，她無論身材還是臉蛋都保持得相當好，狀態幾乎可說是凍結了時空，根本很難看出第一美人已經50歲了，唯獨氣質透露出了歲月痕跡，在李英愛原有的透明感中，多了些成熟女人的高雅與韻味。

照片中，李英愛跟孩子們都穿著純白服裝，跟媽媽光是自然地互動，拍出來的效果就像畫一樣，兒子承權在3年間長大好多，原本身高大概到媽媽胸前位置的他，如今個子已長到媽媽的肩膀，個性看起來還是相當淘氣，至於女兒承彬，則是留了中分黑長髮，無論臉型還是眉眼神韻，都很像李英愛，讓網友們為之驚艷，直呼「女兒真的很像妳」、「妹妹好棒長大了」、「全家都好看」，也讚賞李英愛魅力不減當年，還是這麼美。