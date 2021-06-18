「豆花妹」蔡黃汝素顏挑戰高空溜索。（中視提供）

王仁甫(左起)、「豆花妹」蔡黃汝、許孟哲、峮峮、孫協志一起主持《飢餓遊戲》。 （中視提供）

由孫協志、王仁甫、許孟哲、「豆花妹」蔡黃汝、峮峮主持的中視《飢餓遊戲》收視再傳捷報，上周日(6／13)播出的「飢餓露營旅行團」下集引發觀眾好評，4歲以上平均收視達2.58(觸及人數126.9萬人)，創節目開播以來新高點，狂吸百萬人次觀看。其中25-49歲有效收視更高達2.92(觸及人數49.9萬人)，居當日所有節目收視排行第一名。

「飢餓露營旅行團」下集的惡整程度更勝上集，眾人剛睡醒就被製作單位抓去邊玩高空溜索邊答題，整集收視高點落在2.89，是「豆花妹」蔡黃汝素顏被帶到高台準備挑戰高空溜索，讓她崩潰到語無倫次。因為事前毫不知情，蔡黃汝在高台上差點腿軟，緊張地得請教練一定要綁好，直呼：「拜託！我是阿嬤的心肝寶貝，我生命很寶貴。」

蔡黃汝事後表示，因為完全沒有心理準備，甚至腦海還突然閃現以前看過許多的遊戲意外影片，例如：斷軌、捲髮、割手等等，讓她恐懼感瞬間倍增。她再三和教練確認繩索：「不會中間斷掉吧？我不是在做效果，很多奇怪的事情都會發生在我身上。」

沒想到教練竟只是回應：「我只是在關心妳Gropro有沒有開。」讓蔡黃汝又急又氣，但還不忘喬攝影機角度：「我這樣好看嗎？」膽顫心驚的同時仍堅守職業精神，豆花妹這段真實呈現的「花」容失色崩潰橋段，成為當集節目最吸睛的內容。

此外，《飢餓遊戲》接連兩個周日(6／20、6／27)將重現「豆花妹」蔡黃汝和峮峮當初要爭取加入主持群的「女主持人爭霸戰」上、下集，而豆花妹、峮峮也預計在本週日晚8點播出時，於《飢餓遊戲》官方Instagram上聯合直播與粉絲互動聊天。