2020年國人十大死因。（衛福部提供／林周義台北傳真）

衛福部今公布最新死因統計，去年國內死亡數較前年減少2357人、死亡率下降1.3％，是排除霸王寒流次年後，11年來首見負成長，而減少幅度最大的死因為慢性下呼吸道疾病及肺炎，分別減少了10.2％及9.5％。衛福部表示，受人口老化影響，死亡人數和死亡率一般只會越來越多，去年出現負成長，原因可能與民眾落實防疫新生活運動有關。

2020年全台計有17萬3067人死亡，較2019年減少2357人，死亡率（死亡人數除以年中人口數）則是每10萬人口733.9人，下降了1.3％。依世界衛生組織（WHO）2000年世界人口結構調整後，得出的標準化死亡率則為每10萬人口390.8人，下降4.3％。

對於增加、減少的死因，2020年高血壓性疾病較2019年死亡增加7.2％、糖尿病死亡增加3.2％、心臟疾病死亡則增加3％。另外，降幅最大的則是慢性下呼吸道疾病和肺炎，分別減少了10.2％及9.5％.

衛福部統計處科長陳雅俐表示，一般來說，在人口老化社會，死亡人數與死亡率一向呈增加趨勢，但是去年受國人同心防疫影響，民眾落實防疫新生活運動，戴口罩、勤洗手等，對於個人健康起到很大的保護效果。

陳雅俐表示，衛福部研判是因防疫因素，才導致去年死亡數、死亡率下降，成為11年以來，除2016年霸王寒流災害導致死亡人數增多，以至於次年死亡數下降外，首見反轉為負成長。

2020年十大死因依序為惡性腫瘤、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、事故傷害、高血壓性疾病、慢性下呼吸道疾病、腎炎腎病症候群及腎病變、慢性肝病及肝硬化。與2019年相比，高血壓性疾病排名由第8名升至第7名，慢性下呼吸道疾病則降為第8名。