全國防疫會議會後記者會，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，疫情期間猝死者一率進行PCR檢測，相關費用由防疫費用支出，雙北從今天開始實行，其他縣市將視疫情需。

此外，有傳出部分國產快篩試劑偽陽性偏高，指揮中心表示，快篩試劑本身就會存在偽陽性、偽陰性問題，正因為存在準確率問題，因此一定要搭配核酸檢測，並擬定完整執行計畫，不論是社區快篩站，或是要跟衛生主管機關報備的企業快篩，一定要有整套流程才能避免誤判。

陳宗彥表示，疫情期間，猝死個案一率進行PCR（核酸）檢測，目前由雙北地區先施行，至於執行部分，行政相驗由醫師執行、司法相驗由法醫採檢，相關費用一率由防疫費用支出。

至於法醫跟直接相驗檢察官；他說，日前已經列入施打對象。

至於媒體問到，印度公使陳牧民在印度染疫後返台治療，出院後也分享染疫的經驗刊登在台中醫院的網站；陳宗彥說還在印度等外國人同仁，指揮中心跟外交部都一直有做持續的關心，也做一些妥善的安排。包括回到台灣之後，都有持續關心身體狀況。