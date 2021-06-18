中國政府採取行動以抑制不斷升高的大宗商品價格，以及受美元走強影響，周四大宗商品價格大跌，使數個月以來的漲幅縮水，並給美股帶來壓力。

周四大宗商品價格一片慘綠，鈀金和鉑金期貨價格分別重挫11%和7%，玉米期貨價格跌近6%，期銅價格跌4.8%，美國期油價格跌1.5%，布蘭特期油價格跌近1.8%。已經跌逾一個月的木材期貨周四再跌1.8%。

由於中國監管機關開始採取行動以防堵哄抬和炒作原物料價格，大宗商品市場自本周初以來表現疲弱。

中國政府周三宣布將釋出銅、鋁等主要金屬儲備。最近幾周，該國政府亦對金融市場的投機行為發出警告。

周四中國發改委更推出「重要商品和服務價格指數行為管理法」，以加大整頓商品市場炒作歪風的力道。這項新規將於8月上路。

道明證券（TD Securities）大宗商品策略師Daniel Ghali表示，隨著中國國務院透過調查國有企業的海外部位以及對期貨公司查帳，以加大對大宗商品炒家和囤貨者的打擊力度，近來基本金屬價格正在崩跌。

聯準會周三大幅提高今年通膨預測並提前了升息的時間表，除了帶動美元上揚，也暗示央行正密切關注著物價上漲，亦加重了大宗商品價格下跌的壓力。

自聯準會發布最新預測報告以來，美元指數已經上漲約1.6%。大宗商品因大多以美元計價，因此其價格通常與美元走勢相反。

Leuthold Group首席投資策略師Jim Paulsen表示，昨日美國公債殖利率走高，以及聯準會若提前退場將使美元供應放緩，美元可能正在對此做出反應，而這也使得大宗商品價格全面大跌。由於投資人想要增加一些抗通膨的投資組合，因此去年大宗商品投資很受歡迎。

瑞銀資深交易員Art Cashin表示，中國政府收緊貨幣和財政政策，可能為大宗商品帶來拋售壓力。

隨著美國等主要經濟體解封，在強勁的工業需求帶動下，今年上半年大宗商品價格急劇攀升，隨之而來的回檔修正似乎也不會太令人意外。Evercore ISI技術分析師Rick Ross表示，銅價「超買」的程度似乎已經處於2006年來新高。

周四大宗商品價格重挫，亦為美股帶來壓力，標普能源股重挫3.5%，原材料股下挫2.2%。Global X Copper Miners ETF周四收跌近5%，盤中一度跌逾7%，美鋁和美國鋼鐵公司分別收跌5%和7.67%。