「艋舺青山王」去年12月遶境時，「玉碧三王府」紅壇人員施放鞭炮迎神，未料鞭炮衝進民宅，害附近住戶的頂加陽台失火。該紅壇的林姓負責人挨告失火燒燬建物及住宅罪，但台北地檢署認為沒有足夠證據證明他對於施放鞭炮有監督權責，遂依罪嫌不足處分不起訴。

檢方調查，「艋舺青山王」去年12月7日遶境，鞭炮煙火放通宵，主轎早上近7點行經台北市環河南路二段「玉碧三王府」紅壇時，鞭炮衝進附近一處7層樓公寓頂樓，引發火災，所幸消防人員迅速撲滅火勢，未造成人員傷亡。

紅壇的林姓負責人事後挨告失火燒燬建物及住宅罪，周姓被害人指稱，當天先是聽到煙火爆炸聲，不久後有遶境人員及樓下住戶敲門，告知頂樓發生火警，他就趕緊與家人下樓逃生；他不認識遶境及紅壇的人員，紅壇後來有派人和他簽協議書，同意支付32萬元並負責修繕。

北檢調查後，認為林姓負責人只有協助道路申請事宜，放鞭炮時並未在場參與，且無證據證明他就煙火施放數量、擺設方式有實際監督權責，因此依罪嫌不足，處分林不起訴。