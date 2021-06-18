太平警分局警友辦事處贈送新平、太平兩派出所各1部噴霧式消毒防疫門，讓員警進出駐地更安心。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

疫情狀況仍不明朗，在第一線配合防疫工作的警察人員陸續傳出確診消息，為讓在外執勤的員警返回駐地時，能夠先以噴霧全身消毒，保護員警健康，減少傳染風險，太平警分局警友辦事處副主任暨新平派出所顧問李清山有感警察弟兄的辛勞，特別贈送新平、太平兩派出所各1部噴霧式消毒防疫門，讓員警進出駐地更加安全又安心。

警友辦事處副主任李清山表示，本身經營鈑金設計及製造，近期看到新聞常常接收到警察弟兄不幸確診的訊息，忽然想到自己公司就可以製造一套消毒防疫門的設備給第一線員警使用，透過兩派出所所長的協助之下裝設完成，保障人民保母們的健康，減少傳染風險。

很多基層員警表示，身上穿的制服出勤結束後，難免都會有一些細菌殘留，尤其是協助支援防疫(疫調)勤務時，此時利用「消毒防疫門」消毒殺菌，多一道手續、多一分保障，減少被傳染風險。

太平警方表示，非常感謝警友辦事處李副主任的支持，在新平、太平兩派出所設置噴霧式消毒防疫門，讓同仁執勤時進出駐地時，能進行全身消毒，將自身健康及執勤安全列為首要重點。防疫期間，也呼籲民眾配合政府相關防疫政策，做好本身防疫措施，進而保障他人的安全。