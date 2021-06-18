全台自15日起開放85歲以上長輩接種AZ疫苗，出現長輩接種後不適情形，截至17日，台中市長輩施打率62％，其中有5名長者過世案例，因死亡之前均曾注射疫苗，疑與打疫苗有關的猝死率是否太高？市長盧秀燕18日直言，有一點高，兩者之間是否有必然關聯性，還要中央與專家討論釐清，「但即使只有一個個案，我們都非常不捨」。

盧秀燕今日到西屯區視察到宅接種情形後受訪表示，有長者疑在打疫苗後死亡的不幸案例，台中市高度重視，即使只有1個個案，我們都希望不要發生，不過因為有好幾個個案，我們都非常不捨，不希望發生。

長者疑在打疫苗後猝死，導致民眾對於施打疫苗出現掙扎、猶豫，針對疑打疫苗後致死案多起，長者施打疫苗是否有下降？

盧秀燕說，台中市3天來打完7萬3500劑，共計打7萬6000多人，長輩的注射率62％，長輩依造冊名單來施打，台中市有6成長輩有來報到施打。

此外，由於打完疫苗後多名長輩出現不適，甚至死亡案例，到府施打的長者有無減少？盧秀燕表示，目前為止，基本上會到府施打的長者，都經家屬同意，如果長者或家人不願意，就不會出動到府施打，因為醫護人員非常的辛苦，必須配合民政系統安排的施打線，基本上都是有意願，才會安排到府施打。