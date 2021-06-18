新冠肺炎本土疫情對台灣社會造成嚴重衝擊，宜蘭縣羅東鎮長吳秋齡今（18）日宣布，只要是設籍在羅東鎮，如因確診不幸過世，鎮公所將發給6萬元慰問金，給予家屬慰問及關懷，同時另外發給200元的施打疫苗交通津貼給65歲以上的羅東鎮民，鼓勵鎮上的長輩踴躍接種疫苗。

羅東鎮公所表示，這波本土新冠肺炎疫情來得又兇又猛，在台灣的致死率更高於全世界的平均值，確診者從發病到死亡平均8.3天，其中部分亡者還是在死亡之後才驗出確診，因為家屬多半與死者有接觸史，因此同時間被匡列成為居家隔離者，無法親自到場扶喪，甚至連最後一面都看不到，來不及告別。

鎮長吳秋齡有感而發，決定將確診者離世的悲傷化作鎮公所的關懷，希望能撫慰家屬傷痛的情緒，並安慰往生者在天之靈。

吳秋齡另表示，根據指揮中心公布的接種順序，都有對應時段，宜蘭縣即將開始施打82歲至87歲的長者，鎮公所將協助發放通知單，因此鎮公所也決定將疫情期間停辦相關活動支出所節省下的費用，轉為防疫交通津貼之用，公所會一併將疫苗接種通知單以及鎮公所提供的200元交通津貼交付到年長者的手上，鼓勵長輩前往施打疫苗。

鎮公所表示，200元的接種疫苗交通津貼發放對象是設籍在羅東鎮、滿65歲以上的長者，共約1萬3000人，即使是先前已經完程疫苗施打的長者，鎮公所也會補發到長者的手中。