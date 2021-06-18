「警察快譯通」錄製中文、印尼、越南、泰文、菲律賓、日文等多國語音版本，利用巡邏車擴音器及大聲公播放宣導防疫措施。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大甲警分局日南派出所所長邱量虔，主動特製「警察快譯通」錄製中文、印尼、越南、泰文、菲律賓、日文等多國語音版本，利用巡邏車擴音器及大聲公播放宣導防疫措施。日前巧遇越南籍移工裸露上半身及未佩戴口罩，面對警方盤查以語言不通為由想閃避裁罰，邱量虔遂播放越南版語音裁罰標準，該移工見狀無法置之不理，悻悻然當場接受行政裁罰。

疫情期間警察守護疫情最前線，日南派出所所長邱量虔有感於台灣社會邁入多元化，主動特製「警察快譯通」錄製中文、印尼、越南、泰文、菲律賓、日文等多國語音版本，利用巡邏車擴音器及大聲公播放宣導語音短語並提供雇主及店家運用，呼籲大家一同做好防疫工作度過疫情風暴。

14日晚間，所長邱量虔及警員周文彬擔服巡邏稽查勤務，因擔憂假日外籍移工聚集，遂至大甲區幼獅工業區宣導防疫新生活，遇見越南籍移工裸露上半身及未佩戴口罩，面對盤查以語言不通為由想閃避裁罰，經員警盤查詢問國籍後，所長邱量虔遂即播放越南版語音裁罰標準，該移工見狀無法置之不理，悻悻然當場接受行政裁罰，警方查明身分、拍照、錄影蒐證後，依傳染病防治法函請主管機關裁罰3000元到1萬5000元以下罰鍰。

邱量虔指出，因轄區特性外籍移工眾多，許多移工見警方裁罰索性以語言不通逃避裁罰，因此錄製多國防疫宣導語音，除了能夠讓外籍移工了解政府防疫宣導政策也能清楚透過語音告知裁罰標準規定，「警察快譯通」可以避免溝通上的誤解，精心設計多國語言嘛也通，除能減少疫情擴散，也讓良好的政策能有效執行。

大甲警分局長李建興呼籲，疫情期間民眾勿群聚，盡量減少不必要外出並應全程配戴口罩，如有違反不配戴口罩者，將依傳染病防治法處新臺幣3000-1萬5000元罰鍰。同時也不斷提醒分局同仁提升自我保護意識，唯有保護好自己，才能落實防疫工作，保障市民的生命財產安全。