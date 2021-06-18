桃園璞園18日官方宣布，包含邱柏璋、蔡揚名、杜譽城、林義恩、梁浩真、陳景隆、李冠霆等7名球員合約期滿，正式投入自由球員市場，原本這些球員合約都在本月底到期，為了能讓他們可以提早跟其他球隊談判或加盟，璞園才會選擇提前將他們釋出，就看這7名球員能否找到新東家！

以下是璞園官方新聞稿內容，「桃園璞園建築籃球隊18日發出官方公告，球員邱柏璋、蔡揚名、杜譽城、林義恩、梁浩真、陳景隆、李冠霆共7名球員合約期滿，璞園球團感謝諸位球員為球隊的付出與貢獻，並給予誠摯的祝福。

球員們在本季賽事中穩定為團隊貢獻、努力奮戰，展現團隊精神，今年熱絡的自由市場，璞園球團給予7名球員最誠摯的祝福。

桃園璞園建築籃球隊向來以團隊至上為球隊核心文化，過去曾締造SBL四連霸、五冠的輝煌紀錄，不論球員陣容如何變化輪替，璞園仍會秉持著團隊精神，期待再創佳績。」