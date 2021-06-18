陸媒《環球時報》18日引述英國《金融時報》報導，紐西蘭貿易和出口增長部部長達米恩．歐康納表示，儘管鄰國澳洲和中國關係緊張，紐國仍將繼續擴大與中國的貿易關係。他還說，紐西蘭今年打算與英國和歐盟達成自由貿易協定，以便實現出口市場多元化。

紐西蘭是美英加澳紐等5個英語系國家為主的情報組織「五眼聯盟」成員之一。

《環時》報導，華東師範大學澳洲研究中心主任陳弘表示，近年來，澳洲充當美國的「馬前卒」，採取對華敵對姿態，是一種缺乏政治獨立和政治智慧的做法，事實已經證明得不償失。很多國家外交政策都從本國利益出發，但比澳洲更有政治智慧，比如紐西蘭。

報導稱，歐康納在提及中澳貿易爭端時表示，「中國顯然是澳洲的一個重要市場，雖然我們擔心會發生一些動盪，但我們還是要在我們兩國的強項領域取得進展和發展。」當被問及紐西蘭如何避免類似爭端時，他說，「我們（與中國）的關係一直是非常直接了當的，這非常有價值。」與歐康納態度一致，紐西蘭外長馬胡塔也曾對紐西蘭與中國的經貿關係做出表態，表示不擔心中國對紐西蘭實施所謂「經濟高壓政策」。

《金融時報》稱，中國是紐西蘭最大的交易夥伴，截至今年3月底，紐西蘭過去一年對華出口額為190億紐西蘭元（約合862億元人民幣），占其出口總額的1／4。紐西蘭是第一個與中國簽署自由貿易協定的發達國家，今年1月，該國同意升級協定，以增加市場准入。盡管如此，紐西蘭還是悄悄加強了貿易關係多元化的力度，試圖減少對中國的依賴。

報導稱，歐康納計畫於18日在倫敦會見英國國際貿易大臣特拉斯，加快與英國就自由貿易協定進行談判。他稍後還將前往布魯塞爾討論與歐盟之間的協定。有分析認為，威靈頓努力使其交易夥伴多元化，是為了能在與北京關係出現變化時保護其經濟。

《環時》報導，就在紐西蘭表態要加強與中國的貿易關係之時，澳洲仍在指責中國。英國《衛報》16日報導，澳洲總理莫里森在法國訪問時，呼籲全球合作確保印太地區的和平與穩定，並抨擊中國「破壞法治」，威脅「有利於自由」的世界秩序。不過，他17日接受澳媒採訪時又聲稱，澳洲正「努力」避免與中國衝突，「全力」阻止兩國關係升級為冷戰。

陳弘指出，莫里森近期之所以頻繁拉攏其他國家對抗中國，是為了提升自己的重要性，拉高對抗中國的調門。「近來澳洲在美國的支持下，對中國發出挑戰，但它誤判了形勢，中國不但沒有做出讓步，反而讓澳洲感到壓力」。

陳弘分析，自覺勢單力薄的莫里森政府正試圖利用所謂的「價值觀外交」，一邊強調「民主」「自由」，一邊給中國扣上「脅迫他國」的帽子，向中國潑髒水。

陳弘提到，除此次歐洲之行外，莫里森近期也曾試圖拉攏紐西蘭、新加坡等國。但新加坡總理李顯龍10日與莫里森會談後的記者會上明確表示，「對華關係是世界上每個大國最大的外交政策問題之一。你需要與這個國家合作，它將在那裡，會是一種實質性的存在。」