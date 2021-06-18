傅天穎過去和歌仔戲世家明華園第三代出身的陳子強曾有5年短命婚姻，兩人育有一子，離婚時因贍養費等問題吵得難看。最近傅天穎在臉書閃電寫下：「終於，我要結婚了！」，傳開後又秒刪文，今(18日)她再接受媒體專訪，解釋所謂的結婚是跟新工作結婚，原來她決定開發新事業，等疫情趨緩後改當餐廳老闆。

傅天穎2013年離婚後曾與緋聞男友傳出在公園做出親密舉動，當時目擊者指出因傅天穎抗拒，大喊：「不要這樣」，引來附近民眾注意，緋聞男友則飆粗口罵路人，使民眾憤而報警，整件事才曝光。事後傅天穎跟男友因公然猥褻、妨礙公務罪被起訴，隔年高等法院認定兩人無意圖讓人觀賞，與妨害風化的法律構成要件不符，判決兩人無罪。

傅天穎、陳子強2013年不歡而散。（圖／中時資料照片）

而陳子強去年曬出新身分證照片，宣布與舞者女友陳以仁完成結婚登記，後來才澄清是愚人節玩笑。無獨有偶，傅天穎最近似乎也好事近，發文表示自己終於要結婚，之後又否認梅開二度。據《三立新聞網》報導，傅天穎今受訪，透露目前正在國家檔案館擔任委外秘書，月薪約3萬多元。

傅天穎表示，因疫情影響，最近都居家上班，雖然目前薪水比過去當藝人少，但生活還過得去，也隨時準備回歸演員身分，至於那句「我要結婚了」，她澄清是看好餐飲業仍有發展，畢竟民以食為天，她計畫等這波疫情結束後要跟朋友開餐廳，「嫁」給新事業，至於目前有無男友？傅天穎說現在單身，期待有天可以遇見對的人。

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