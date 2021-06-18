國內新冠疫情雖有向下趨勢，但每日死亡人數依舊偏高，接種疫苗成了當務之急，日本贈送的124萬劑AZ疫苗於15日起開放85歲以上長者施打，許多高齡者都已預約。日前就有網友抱怨幫阿公預約接種疫苗，結果電話都打不通，隨即果斷放棄，沒想到阿公事後卻跟他炫耀有管道可以施打一支要價3000元的疫苗，真相曝光後讓原PO超傻眼。

原PO日前在《Dcard》PO文透露，前幾天幫阿公預約接種疫苗，但因為太多人搶著要打，電話一直打不通，只好作罷，阿公更不停抱怨疫苗數量不夠，現行施打政策也有問題。

沒想到隔天阿公卻突然洋洋得意的跟他炫耀，「有認識的診所現在有在打疫苗，一支3000」，事後才知道原來阿公說的是肺炎鏈球菌疫苗，讓原PO無奈表示「我就知道我的疫苗不是你的疫苗，長輩就是愛以訛傳訛」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「老人家自己也有LINE群，就一直轉發也不管是不是真的」、「還好我們家長輩願意聽我闢謠」、「13價肺炎鏈球菌完全不能預防COVID-19，只能降低感染併發症」、「6月初看疫苗無望就去打了，雖然很貴，但是想想效力能撐十年也還可以啦」。

對於肺炎鏈球菌疫苗的功效，婦產科醫師蘇怡寧表示，注射肺炎鏈球菌疫苗無法預防感染新冠病毒，其作用在於萬一不幸確診，可預防繼發性的細菌感染所導致的合併症，有其科學根據，如果條件許可，施打肺炎鏈球菌疫苗沒有壞處。