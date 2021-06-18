語音社群服務Clubhouse在2020年在疫情陰霾下推出，推動全新「聲音經濟」，讓不少在社群領域佔有一席之地的老大哥們，無不繃緊神經。繼Twitter正式推出Spaces迎戰Clubhouse之後，Spotify也宣佈正式推出Greenroom，意圖搶食聲音經濟的大餅。

Spotify在今年3月份宣布收購旗下擁有線上聊天室Locker Room服務，專注於運動社群的Betty Labs。而在本月16日正式在全球135國市場推出的Spotify Greenroom可謂就是Locker Room的繼承者，是Spotify切入現場即時音訊體驗市場的全新產品，其技術也是基於Betty Labs的基礎所開發。

Spotify Greenroom推出之際即支援iOS以及Android平台（目前台灣尚未開放），凡有Spotify帳號者都可登入使用。使用者可根據自己的興趣追蹤創作者參與他們的Live Room，或是開啟自己的Live Room，暢聊各式主題。語音互動中，參與者可透過舉手功能表達發言意願；也可以為未來想要參加的活動設定提醒，不錯過任何喜愛的主題。

不同於Clubhouse，以現場即時語音互動為主題，Spotify Greenroom提供了錄音功能，換句話說，Live Room的語音互動可以後製轉為Podcast，對於目前已經在經營Podcast的創作者來說是更為便利。

而由於Greenroom隸屬Spotify，能有效利用原本的平台優勢是其特點。目前預計Spotify Greenroom將與Spotify的音樂內容進行串聯。如果使用者在Spotify上關注某一歌手或是Podcaster，當他們在Spotify Greenroom上進行活動時，Spotify也會像follower發出通知。另外，Spotify也將根據使用者喜愛的音樂類型，向他們主動推薦合適的Spotify Greenroom Live Room。

在推出Spotify Greenroom後，Spotify認為這項服務對於各類型的創作者來說，都是一個可以與粉絲產生更具意義且更深刻互動的平台。而為了進一步提升平台魅力與吸引力，Spotify將設立一個創作者基金，來提供創作者營利的機會，預計在未來幾個月內上線推出。

為了搶食聲音經濟，或者說期待一起把餅做大，在Clubhouse之後，許多知名科技公司都宣佈推出類似服務，包含Facebook、Twitter、LinkedIn，甚至包含Slack、Telegram等平台也都推出了類似的語音功能。在台灣，類似服務也有不少，包含SoundOn推出的SoundClub、麻吉大哥打造的FAM等；在中國大陸，也有阿里巴巴MeetClub、小米死灰復燃的「米聊」等，也都瞄準語音社群而來。到底誰最終將成為創作者與用戶最喜愛的語音社群平台，應該還有不少好戲在後頭，值得觀察。