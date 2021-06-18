台灣本土疫情爆發以來，投入防疫的基層防疫人員從事疫調、防疫宣導等，承擔第一線染疫風險，研發生產高科技紡織材料的南良國際股份有限公司，在台南市議員許又仁媒合下，今天捐贈700套生質環保抗菌防護衣給歸仁警分局及仁德、歸仁、關廟、龍崎各區公所及各里，提供第一線防疫人員防護。

歸仁區魏文貴區長代表新豐區4行政區受贈，歸仁警分局長洪頂力代表受贈。許又仁表示，自疫情升高為三級警戒，基層防疫人員從事疫調、防疫宣導及足跡清消，相當辛苦並承擔染疫風險，最近登革熱、日本腦炎疫情又起，從事疫調及環境清消也要注意防護。他得知南良國際最近正開發生質環保抗菌防護衣，居中引介由南良國際提供700套生質環保抗菌防護衣，供新豐區各區里防疫人員及基層警察使用。

南良國際張舜卿總經理表示，研發團隊設計的生質環保抗菌防護衣，是一次性使用拋棄式，由經濟部科技專案補助研發，各項研發數據達到P2等級以上，且較市售防護衣透氣、不容易撕裂，希望藉此捐助協助基層防疫人員有更好的防護，善盡企業社會責任。

歸仁區長魏文貴表示，目前已開始施打公費疫苗，請高齡長者請靜待區公所或里幹事通知，於指定日期前往指定地點施打。協助施打作業的里長、公所及警察人員也需要防護，感謝南良集團捐贈防護衣，剛好解決防疫人員防護需求。

洪頂力於現場試穿時也表示，加強防疫就應守護基層防疫人員，這款達P2等級以上的防護衣，將分配給轄區分各派出所以備不時之需，應對民眾舉報各式防疫破口突發狀況，是一大助力。