協助公司行號與機關團體落實異地或分流辦公，天成飯店集團旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店及天成文旅華山町，自即日起至29月30日止的周一至周五)，攜手推出「異地個人辦公室-客房日租專案」，每日收費800元起，客房規劃成行動辦公室，擁有專屬獨立辦公空間，享受舒心工作環境，專案更加贈便當，辛勞工作更要犒賞味蕾，另提供免費商務文書列印服務、客房WIFI及餐飲優惠，安心連線異地辦公，盡享靜謐商務時光。

天成飯店集團「異地個人辦公室-客房日租專案」將舒適客房空間重新規劃再利用，遠離居家辦公的干擾與不便，集中精神完成工作。專案辦公使用時段為每日上午8點至每日下午6點，共計十小時，專案價台北天成大飯店每日800元、台北花園大酒店每日888元、天成文旅-華山町每日850元。

天成飯店集團「異地個人辦公室-客房日租專案」另加贈午餐超值星級飯店便當，品項有台北天成大飯店「叉燒飯便當」，肥瘦均勻、甜鹹入味，喜愛道地港式燒臘的饕客可選擇色澤油亮、鹹中帶甘的「油雞飯便當」。

台北花園大酒店則有「艋舺經典燒肉便當」鮮嫩多汁並帶點粉紅色澤，香酥不膩，泰式「羅勒打拋雞便當」，入口肉香四溢，香辣開胃，實為最佳下飯菜。

天成文旅-華山町則為雙主菜便當，「蔥鹽松阪豬+韓式炸雞便當」，嚴選油花均勻的松阪豬搭配蔥鹽，每一口都是鹹香好滋味，甜辣調味醬汁淋上酥脆炸雞塊，鹹甜適中的讓人一吃就上癮，「南洋雞翅＋日式炸蝦便當」，南洋酸甜醬配上皮脆多汁的雞翅，唰嘴不膩口，炸蝦麵衣酥脆且肉質飽滿扎實，雙重享受一次滿足。