配合防疫升級後民眾與商家對外送服務的依賴提高， 網際網路系統Uber App今（18）日宣布將於台北市、新北市、基隆市與桃園市推出「Connect 優快送」包裹外送服務，以無接觸方式，讓消費者能收送包裹、商家把商品送出門，藉此服務串起一個互助網絡，讓消費者、商家、多元化計程車車隊、職業駕駛都受益，一起挺過疫情考驗。即日起至6月30日止，使用Uber「Connect 優快送」包裹外送服務，輸入「安心優快送」優惠代碼可享2趟85折優惠，每趟最高折抵40元。

Uber表示，不管是送給親友包裹、花店送花材給消費者、快送商業文件給同事或商業夥伴，或是蔬果店要送已訂購的蔬菜箱給消費者，在北北基桃的民眾可以透過「Connect 優快送」把溫情和貨物送出去，起始費為80元，每公里加價15元，第5公里後每公里25元，貨物限重13公斤以下，包裹內容物不得為酒類、藥物、槍枝和危險或非法物品。使用方式如下：

1.打開 Uber App，在首頁介面選擇「包裹」，點選「寄送包裹」或「收取包裹」，輸入收件人姓名與電話之後，合作車隊即透過系統媒合、派遣合作之職業駕駛。

2.維持 「即時報價」呈現方式，讓使用者在輸入地址之後可以了解運價再確認行程。

3.為符合防疫安全措施，採用無接觸運送，可以使用信用卡、簽帳金融卡、Apple Pay等非現金支付方式，貨物需放置在後座或後車廂，並且由收件人、取件人帶著口罩自行放置與取件。職業駕駛無法提供送上門的服務。

4.可藉由「行程分享」功能，讓對方追蹤包裹抵達時間。

5.為促進有效率的運送，駕駛前往指定取件地點的行駛時間「超過 3 分鐘」或駕駛於指定取件地點等候「超過5分鐘」將會有40元取消費產生。

「Connect 優快送」功能即日（18日）起於 Uber App 上線，不論是想替家人送上愛心便當、替親友送上日常備品，或是收取訂購的商品，都能透過「Connect 優快送」進行。