根據知情人士說法，美國總統拜登的行政命令目的在保護美國人敏感數據，可能迫使一些有意留在美國市場的中國應用程式（App）採取更嚴格的措施來保護私人資訊。

路透社報導，拜登政府此舉目標是防止中國和俄羅斯等外國對手取得大量個人與企業專有資訊。

美國商務部可能會發傳票以蒐集某些在智慧手機、平板電腦和桌上型電腦使用的軟體應用程式資訊。知情人士說，該機構可能就這些應用程式在美國的使用條件進行談判，或者乾脆就禁止這些應用程式。

拜登本月9日頒布的命令，取代前總統川普（Donald Trump）去年針對熱門中國應用程式WeChat和TikTok的禁令。美國法院已擋下對中國騰訊控股公司的WeChat與北京字節跳動公司旗下TikTok的禁令。

知情人士透露，美國官員對於川普祭出TikTok禁令時提到的許多疑慮頗有同感，特別是擔心中國可能追蹤美國政府職員的位置，建立個人資訊檔案以進行勒索或從事企業間諜活動。

拜登的新令因為有更強大的法律架構，最後可能會比川普的命令涵蓋更多應用程式。路透社率先報導了拜登政府計劃如何執行新令的細節，包括尋求其他國家的支持。

消息人士說，美國官員已開始與盟友討論採行類似方法，希望夥伴國家能就應禁止的應用程式達成共識。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）將決定針對哪個應用程式採取行動，但這些應用程式必須符合某些標準。舉例來說，它們必須由支持中國或俄國等外國對手的軍事或情報活動的個人或實體擁有、控制或管理。

商務部發言人說，如果雷蒙多判定某個應用程式存在不可接受的風險，她「有權決定直接通知各方」或在政府官方每日公告「聯邦公報」上發布訊息。

發言人說，企業將有30天的時間反駁，或提出更好的數據保護措施。

鑒於美中緊張關係升高、中國政府對企業施加控制的能力以及美國人所使用的中國應用程式數量，來自中國的應用程式最可能成為美國商務部的箭靶。

消息人士透露，川普政府在任最後幾個月所針對的WeChat、TikTok以及其他8個應用程式，合乎受拜登政府審查的條件。