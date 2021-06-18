台灣新冠肺炎警戒期間造成民生處處不便，好消息是全台各水庫水量隨著梅雨季逐漸回升，台南市3大水庫有兩座蓄水量已過一半，但少於去年同期，水情仍維持橙燈，二期稻作是否恢復供灌，水利署23日會議後決定。

台南市曾文、烏山頭與南化水庫水量隨著雨季來臨逐日回升，曾文水庫18日蓄水量有兩成滿，烏山頭水庫近6成滿，南化水庫更有高達8成5的蓄水量。

台南市水利局表示，目前仍維持水情橙燈，各工業、民生用水大戶都持續限水，僅條件稍微放寬，全日減壓供水調整為夜間減壓供水。水利署南部水資源局表示，儘管台南市3大水庫水量回升，比較與去年同期水量，仍少8000多萬噸，因此水情還不能放鬆。

台南市今年初因為缺水，一期稻作停止供灌，眼見7月二期稻作即將到來，台南市水利局23日將與水利署研商，訂出詳細灌溉計畫與節水因應對策，再決定是否供灌。

台南市目前每月1000度以上工業大用水戶，節水率從13％限制調寬為7％，非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者節水率由20％調寬為10％。

台南市水利局表示，嘉南平原水情雖好轉，距離解除限水還需臨門一腳，只要集水區再下一波豪大雨，就有機會恢復正常供水，在疫情膠著之際，先為水情帶來好消息。