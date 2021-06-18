疫情嚴峻引發台灣民眾不滿，網路上卻仍有特定側翼護航。立法院今天持續協商「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，國民黨立委李貴敏提出主決議，要求行政院及所屬部會與單位應逐月公布各項政策行銷之金額，朝野黨團經修正通過。

李貴敏指出，有整於新冠肺炎疫情嚴峻，中央疫情指揮中心暨行政團隊被動怠惰防疫部署千瘡百孔，絲毫無視於國人防疫物資缺乏、疫苗需求孔急，以及政府舉債急攀升等現狀；卻仍專注大内外宣並大幅投入置入性行銷，而引發民眾有關中央政府浪費公努、混淆視聽等善意批評。

李貴敏進一步指出，為確保預算有效執行及其效益，行政院及所屬部會與單位（以下統或分稱「行政單位」)應逐月公布各項政策行銷、宣導、廣告訊息放送或露出之交易（包括但不限於：各類廣播、電視、影音頻道、網路或社交媒體、部落客、YOUTUBER 及任何置入性行銷等之合作或交易）、危機處理或公共關係等顧問或服務（以下統稱或分稱「行銷」)之金額、項目、時段、標案及預算來源及項次等内容；並嚴禁行政單位自行、委外、直接或間接使用公帑之全部或一部，製作梗圖或以任何方式攻擊異己或從事任何與該部會職掌業務無關之事宜；並依預算法第62-1條規定辦理。