國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮18日代表主席江啟臣，捐贈高雄市議會國民黨團防疫物資一批。市黨部指出，在疫情升溫後，國民黨即發起「防疫我＋1、一起挺高雄」募集活動，感謝各界捐贈的好朋友慷慨解囊與熱情響應。

巿黨部共捐贈護目鏡500個、護面罩600個、防護衣100件及口罩100盒等。曹桓榮說，黨團議員及助理都在第一線服務民眾，不輸給及其他高風險職業，防疫物資能讓第一線人員安心為民服務，同時保障所有接觸到的民眾。

高雄市議會議長曾麗燕、副議長陸淑美及國民黨團總召童燕珍指出，疫情期間，各議員服務處仍須面對大量民眾諮詢紓困及各項民生問題。防疫物資的提供，鼓舞第一線人員的士氣，也讓民眾及民代都有進一步的保障。

國民黨日前成立「疫苗對策委員會」，由黨秘書長李乾龍負責籌募各防疫所需醫療物資，送達至有需要的地方，盼緩解醫療資源不足。國民黨高雄市黨部發起「防疫我＋1、一起挺高雄」，月初已捐一批民生物資給創世基金會。