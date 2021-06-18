航運股氣勢如虹，即使長榮（2603）遭列處置股，貨櫃三雄股價持續長紅，陽明（2609）、萬海（2615）目前都上漲逾5％，更驚人的是，散裝成員爆出漲停潮，包括新興（2605）、慧洋-KY（2637）、裕民（2606）、四維航（5608）、志信（2611）等，一片紅通通。

長榮6月18日至7月1日列入處置股票，每5分鐘搓合一次。因處置股無法當沖，市場預測買盤將轉向陽明，網友Kuso漫畫指長榮「光榮人獄當大哥」，上漲的重責大任交給陽明，18日果然不負重望，長榮目前也穩居紅盤，漲幅2.2％；相較陽明、萬海都曾被列入處置股，長榮自2020年9月大漲至今，從未被分盤交易過，然17日尾盤急拉收紅，讓長榮仍躲不過「關禁閉」命運。

不讓貨櫃三雄專美於前，散裝航運族群18日盤面大放異彩、飆風再起，慧洋-KY、新興、裕民、台航、正德、四維航、志信等全面攻上漲停板，另同樣擁有散裝船隊的東鹼、中鋼等也受到注意，目前分別上漲7.8％、0.28％。

法人指出，歐美中等國投資基礎建設拚經濟，各國陸續解封將引爆報復性消費，對原物料如鐵礦石、穀物等需求攀升，今年散裝貿易量估可望隨之成長逾4％，並看旺三年之久。近日波羅的海綜合指數BDI強勢反彈，散裝船市況暢旺可見一斑。