台北市自15日起展開高齡者接種計畫，今日上午開放80歲以上長者預約施打，但人潮卻不如過往洶湧，北市聯合醫院忠孝院區指出，今早已不見排隊人潮，台北榮總醫院也說，今日預約人數相比15日減少將近一半，現場也有長者指出，蠻多朋友都怕怕的，但有打總比沒打好。

「會怕阿，怎麼不會怕？」家中有90歲媽媽的梁姓民眾指出，能打到疫苗是件好事，但新聞出來後多少有些憂慮，但考量不打可能更危險，還是帶著年邁媽媽出來，但有不少同輩阿姨選擇不打，因為被近期消息嚇到。

另名帶著爺爺出門的王姓民眾則說，他上網爬了許多文，發現醫師多半建議長者要打，若擔心可先請院方評估，若有慢性病史和身體不適也須多注意，幾經考慮後，還是和家人達成共識，選擇出門施打疫苗。

據統計，馬偕醫院開設在建成國中的接種站，上午場額滿人數為500人，15日開打時滿人，但18日卻僅有357人。新光醫院開設在國立科學教育館接種站，整天約有554名預約，相較首日的904人少了許多，台北榮總醫院在孝威館的接種站，預約人數也砍半至300多人。

新光院方指出，過往都會看到排隊人潮，但今日已趨緩許多，推測是因長者猝死消息頻傳，導致家屬憂慮，預約數多少有受影響。北榮、北市聯醫則說，能理解民眾焦慮的原因，但相關死因是否與疫苗有關，還需要相驗和科學判斷，還是建議民眾施打，避免染疫後出現重症情況。