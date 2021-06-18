口罩在疫情期間如人們第二張面孔，別具特色的圖樣格外搶手。文策院及文化部為推廣台灣漫畫，將台漫圖樣應用於口罩、杯墊、飲料提袋等生活用品上，因應疫情，由漫畫家致怡、吳宇實操刀的台漫口罩大受歡迎。為期一個月的留言送口罩抽獎活動，便吸引千人踴躍留言「現在很需要口罩」、「口罩太可愛！」

除將台漫圖樣印製於各類生活用品上，文策院及文化部合作的「2021跟著臺漫過暑假」活動中，也邀請曾獲金漫獎的漫畫家與手搖店或咖啡品牌合作，7月推出聯名飲料杯。《動漫社會學》主編、學者王佩迪表示，漫畫是一種可以帶領著眾人拓展想像力的說故事媒介，其圖像的特質，更容易貼近民眾的日常生活。

文策院院長李明哲表示，文策院除為台灣漫畫建制更好的產業環境，也持續為台漫創造更大產值的機會與市場，希望能透過這次的活動，讓大家對台漫有更多關注，吸引各產業與台漫 IP 進行跨界合作。

台灣也有口罩廠商看準文創商機，找曾二度入選波隆那插畫獎的插畫家陳又凌合作，去年推出聖誕限定款口罩，銷量破千片。陳又凌表示，一開始僅單純認為「可以用到自己設計的口罩滿好玩的」，不料推出後迴響熱烈，「去年疫情一整年下來，大家比較悶一點，生活上受到很多限制，口罩上有些花樣，心情也會好很多。聖誕限定款許多人當禮物送人，像這樣能讓插畫漸漸落實到我們生活中，是滿好的結合。」

陳又凌大學科系鑽研平面設計。真正接觸到插畫的機緣則是源於系上課程，至今投身插畫領域已15年。創作領域廣含書籍、雜誌插圖外，還有商業設計如建案主視覺及寢具設計等。曾出版繪本《奧運》、《台灣地圖》及《會生氣的山》等作品。曾於2015年及2016年入選義大利波隆那插畫獎。

與平面插畫相比，陳又凌表示，因口罩是立體的，繪製設計上也須另外思量車線、尺寸等問題，「我會把圖印出來，折成口罩的樣子，放在臉上比對鏡子看看圖案有沒有呈現在視覺焦點，如鼻子、嘴巴部位上。如圖案跑到下巴，可能就會看不太到，跟平面插畫應用不同。」

繼聖誕限定款完售後，因獲得熱烈迴響，陳又凌又獲口罩廠商邀請，今年年初推出新年款口罩，畫上響應牛年的乳牛圖樣，讓防疫也有樂趣。