少年隊偵查佐許喬閔從警12年，父親也是警察，此次獲頒好人好事楷模，隊上長官和同仁及父親與有榮焉。（許喬閔提供／石秀華高雄傳真）

一心所警員張開承基層特考班出身，從警12年。（張開承提供／石秀華高雄傳真）

高雄市一名單親父親去年12月11日因失業心情不佳，帶著3歲幼兒離家，留訊息交代家人「將我和兒子骨灰放一起」，少年隊偵查佐許喬閔獲報，透過手機定位及車辨系統，4小時後尋獲父子；前鎮區71歲李姓老翁去年10月和妻子爭吵負氣離家，留下遺書，搭車北上，前鎮分局警員張開承調閱監視器發現老翁搭車北上林口，通知當地警方成功阻憾事，許喬閔和張開承和「死神賽跑」即刻救人行為，獲頒警政署今年好人好事楷模。

高市警局少年隊偵查佐許喬閔，父親許樁松是資深刑警，在鼓山分局擔任警務佐一職，受父親影響從警，專科警員正期班25期畢業，至今從警12年。

去年12月11日，高雄市1名30歲林姓單親父親因失業心情不佳，帶著年僅3歲幼兒離家失蹤後，以Line傳送訊息給家人，交代「把我和兒子的骨灰放一起」，家屬深怕林男攜幼子尋短，焦急報案，當時校責區的偵查佐許喬閔和小隊成員根據林男所駕駛車輛及所使用的手機門號，透過車牌辨識系統及手機即時定位，前往鳳山、大寮、鳥松等林男可能藏匿處所訪查，但均未發現。

為了阻止憾事發生，許喬閔和隊員馬不停蹄搜尋，當天下午3時許，在大寮區與鳥松區交界的松寮橋下，發現林男所駕駛車輛，趕緊衝上前查看，發現林男抱著幼子，坐在車中眼神呆滯，所幸父子平安無事。

去年10月15日，家住新北市的71歲李姓老翁因生病又和妻子吵架，開車負氣離家南下高雄找兒子，將車子停在兒子住家外，並留下一封遺書給兒子住家大樓管理員後，徒步離開，前鎮分局一心路派出所警員張開承和同仁，接獲老翁兒子報案，積極調閱監視畫面尋人。

當時老翁身上未帶手機，警方得知老翁曾在火車站旅館投宿，掌握老翁離開旅館的時間點，張開承和同仁沿路調閱監視畫面，最後發現老翁搭乘客運回林口，緊急通報當地警方，在林口攔獲老翁，成功救援。

警政署今年頒發全國12名好人好事楷模，其中97年基層特考班、從警12ｓ年的一心所警員張開承（38歲）和少年隊的偵查佐許喬閔，因和死神搶命即刻救援意圖尋短民眾，是高雄市警界唯二榮獲此殊榮的警察。

許喬閔表示，從警12年處理過大大小小案件，時刻提醒自己，在關鍵的當下都須保持冷靜和謹慎態度面對每一案件環節，當時在大海撈針中尋獲父子，讓自己真的放下心中大石，獲獎很開心，感謝長官的鼓勵和肯定。

張開承則表示，發揮同理心，把民眾的案件當成是自己家人，積極去處理，才讓民眾感受到安心，很高興能獲獎！