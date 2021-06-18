高雄92歲潘姓老翁15日接種疫苗，17日凌晨身體不適送醫急救不治，家屬質疑疫苗害命、高喊「我要見市長」，高雄地檢署18日司法相驗結果出爐，初判老翁死因是主動脈嚴重粥狀硬化及腹主動脈瘤破裂，造成後腹腔出血，心臟左冠狀動脈嚴重阻塞、心肌纖維化，未發現藥物相關過敏性休克情狀，確切死因仍待正式解剖報告書認定。

老翁有慢性病史，接種後無不適反應，17日凌晨出現不適症狀，緊急就醫，到院後急救無效死亡，診斷疑似為心肌梗塞，已向中央疫苗接種嚴重不良反應事件通報。

老翁家屬事後已向轄區分局報案，檢察官、法醫18日相驗，解剖後初步判斷老翁死因是主動脈嚴重粥狀硬化及腹主動脈瘤破裂，造成後腹腔出血，另發現老翁有心臟左冠狀動脈嚴重阻塞、心肌纖維化。

據了解，這些病症都是老翁的舊疾，都有就醫紀錄。法醫也未發現老翁有藥物相關過敏性休克情狀，確切死亡原因仍待正式解剖報告書認定的結果。