潤寅詐貸470億餘元，負責人王音之一審遭重判28年，全案目前在高等法院審理中。台北地檢署調查發現，王女在2019年潛逃出境前，另假借叫貨名義借款2000萬元不還，18日再依詐欺罪將她起訴。

北檢調查，王音之在2019年5月間，向富合源開發有限公司聲稱，潤寅與上市公司台化合作，要向台化進貨銷往中東，因而借得2000萬元，但沒多久潤寅就倒閉，王音之與楊文虎也逃亡海外。

富合源驚覺受騙，怒告夫妻倆詐欺。王音之否認犯行，辯稱當初借錢確實是要進貨，但因財務問題有其他考量，才會挪用該筆資金，但檢察官不採信，將她起訴；檢察官並認為，此次借款全由王主導，楊文虎並未參與，遂依罪嫌不足處分楊不起訴。

王音之與老公楊文虎被控在2012年到2019年間，與潤寅集團旗下公司做假交易，向星展、玉山等12家銀行詐貸共470億964萬餘元，期間夫妻倆為掩飾犯行陸續償還，最後因周轉不靈逃亡海外，但仍有43億餘元未還。

一審台北地院去年底依詐欺銀行等罪，重判王音之28年徒刑，併科罰金6.5億元，另判楊文虎26年，併科罰金6億元，女兒楊宇晨也被判刑3年4月，全案已上訴高院。目前仍在羈押中的王女日前以健康問題為由聲請交保，但遭高院駁回。